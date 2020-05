Ruim 55 miljoen Nintendo Switch consoles verscheept

Nintendo heeft laten weten dat er sinds de lancering van de Nintendo Switch 55,7 miljoen exemplaren zijn verscheept.

Dit maakte het bedrijf bekend tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. In totaal gingen er in het afgelopen kwartaal zo’n 3,29 miljoen exemplaren van de hybride console over de toonbank.

Nintendo is overigens iets gematigder wat betreft het komende fiscale jaar. Dit lijkt voornamelijk te komen door een gebrek aan goede first party games. Zo hebben games als Bayonetta 3, Metroid Prime 4 en de sequel op Breath of the Wild nog geen releasedata gekregen. Het lijkt erop dat de platformhouder rekening houdt met een wat mindere line-up voor dit najaar en ook de concurrentie van de nieuwe consoles.

Bovendien heeft het bedrijf ook nog steeds last van de problemen die het coronavirus met zich meebracht. Niet alleen de productie van games hebben daaronder geleden, maar ook de vraag naar hardware is enorm.

Voor het komende jaar verwacht Nintendo evengoed zo’n 19 miljoen Nintendo Swich-consoles te verschepen, tegenover de ruim 21 miljoen van het vorige fiscale jaar. Qua software is de verwachting dat er 140 miljoen games voor de hybride console verscheept worden, tegenover 168 miljoen vorig fiscaal jaar.

Ook maakte Nintendo hun lijst met best verkochte games geüpdatet. De meest opvallende nieuwkomer is natuurlijk Animal Crossing: New Horizons waarvan in 11 dagen ruim 11 miljoen exemplaren over de toonbank gingen.