In de eerste 11 dagen van de verkoop gingen er per dag gemiddeld ruim één miljoen exemplaren van Animal Crossing: New Horizons over de toonbank.

Dit maakte Nintendo bekend tijdens de presentatie van de jaarcijfers (fiscaal jaar 2020 eindigend op 31 maart 2020). Daar kon het bedrijf de lijst met best verkochte games voor de hybride console weer updaten. Ook liet het bedrijf weten hoeveel Nintendo Switch-consoles er tot en met 31 maart verscheept zijn.

Uiteraard keken we al een beetje uit naar de verkopen van Animal Crossing: New Horizons. De game is al een tijdje erg moeizaam te verkrijgen, althans in fysieke vorm. Er zijn in totaal 11,7 miljoen exemplaren van de game in 11 dagen verscheept en in de eerste zes weken zijn de verkopen gestegen tot 13,4 miljoen.

Hierdoor is de game de snelst verkopende Switch-game bij lancering. De games Pokémon Sword en Shield deden er namelijk 9 weken over om 12,9 miljoen verkochte exemplaren te komen en dat was de vorige recordhouder.

Op dit moment staat Animal Crossing op plek 7 wat betreft best verkopende games op de Nintendo Switch. Mario Kart 8 Deluxe staat nog steeds met kop en schouder bovenaan (24,77 miljoen verkochte exemplaren), gevolgd door Super Smash Bros Ultimate met 18,84 miljoen, Super Mario Odyssey en Breath of the Wild (17,41 miljoen) en Pokémon Sword en Shield (17,37 miljoen). Het lijkt echter een kwestie van tijd tot Animal Crossing hoger in rank stijgt.