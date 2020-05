RPG in Warzone niet generfed, maar juist voorzien van een buff

Het lijkt erop dat de onlangs vrijgegeven patch van Call of Duty Warzone er niet voor gezorgd heeft dat de RPG minder schade toebrengt. Sterker nog: het tegenovergestelde is waar!

De RPG is sinds de release van Warzone al een van de meest gehekelde wapens. Zelfs bij de multiplayer waar er al weinig spelers fans van, maar bij de Battle Royale werd het nog erger.

Het wapen kan namelijk goed ingezet worden om een heel team uit te schakelen en je hoeft er bovendien niet heel accuraat voor te zijn om veel schade aan te richten. Daarnaast kun je ook een flink aantal raketten met je meenemen, waardoor het echt een gevaarlijk wapen kan worden.

Fans werden dus aangenaam verrast toen Infinity Ward liet weten dat met patch 1.21 de RPG iets minder sterk zou worden. Echter meldt YouTuber TheXclusiveAce dat de RPG eigenlijk helemaal niet generfed is. Oké, de afstand van de schade die de impact van het wapen maakt is iets verlaagd. Dat was voor de patch namelijk 10 meter en nadien negen meter.

Echter is de directe schade die de raketten ervan maken wel flink verhoogd van 150 naar 250. Hierdoor kun je met één raket al een vijand op de grond krijgen. Ook de indirecte schade is verhoogd van 30 naar 50.

Volgens de YouTuber heeft dit een goede reden, want Infinity Ward zou eind april al wat aan de RPG hebben getweakt, maar dit nooit naar buiten gebracht.