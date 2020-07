Rockstar werkt aan een open wereld VR-game

Video Games Deluxe, de ontwikkelaar achter L.A. Noire: The VR Case Files, heeft laten weten dat ze aan een open wereld VR-game van Rockstar werken.

De Austalische studio werkt inmiddels al zeven jaar samen met Rockstar Games en laat op LinkedIn weten dat ze aan een ‘baanbrekende’ open wereld game voor Rockstar werken.

De omschrijving meldt:

Nu we het kritisch goed ontvangen LA Noire: The VR Case Files hebben voltooid, maken we ons op voor een nieuw project, een AAA open wereldtitel in VR voor Rockstar. 2020 markeert ons 7e jaar waarin we exclusief voor Rockstar in Sydney werken en we zijn verheugd om dit baanbrekende project aan te gaan.

We hebben een aantal vacatures in onze studio in Sydney, waaronder Senior Programmers, Engine Programmer, Designer en Animator. Als je geïnteresseerd bent in een van deze functies of als je er twee wilt spreken met iemand die hier werkt over VGD, neem dan contact met ons op.