Rocket Arena trailer toont de verschillende maps

Final Strike Games heeft een nieuwe trailer van hun third person online actiegame Rocket Arena vrijgegeven. Daarin zien we meer van de maps die in de game zitten.

Rocket Arena is een indie game die wordt uitgegeven door het EA Originals label en werd vorige maand onthuld tijdens EA Play Live. In de nieuwe trailer zien we de verschillende maps van de game. Zo is er één in de lucht, maar ook één onder water en een aantal op het land.

De game komt op 14 juli uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.