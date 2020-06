Veel gamers hadden eigenlijk niet meer verwacht dat Naughty Dog een deel twee van The Last of Us zou maken. Toch verraste de ontwikkelaar vriend en vijand. Onze grote vraag voor we aan de slag gingen met de game is: Was een deel 2 nou echt nodig?

Ongekend hoog

The Last of Us is namelijk een klassieker en een game waar nog jaren over gesproken gaat worden. Het verhaal van Joel en Ellie die door het verwoeste Amerika reisden en al gaande weg niet alleen in conflict kwamen met lokale facties, maar ook geïnfecteerde mensen van zich af moesten zien te houden.

Het is niet alleen aan te raden om eerst het eerste deel te spelen, maar een vereiste. Sowieso omdat je echt een geweldige game mist, maar ook als je part 2 wilt spelen, zul je al meteen met de neus tegen de feiten worden geduwd. Deze review zal dan ook geen spoilers bevatten, maar zorg er echt voor dat je het origineel voor vorige week gespeeld hebt of zoek desnoods een video op YouTube op waarin het verhaal wordt uitgelegd.

De lat voor The Last of Us Part 2 ligt gewoon zo hoog dat veel fans eigenlijk bang zijn dat de game de torenhoge verwachting niet waar kan maken. Toch kunnen we al stellen dat de game minstens net zo goed is als diens voorganger!

Rustgevend Jackson

In het geïnfecteerde Amerika is er zoveel chaos en angst. Niet alleen omdat de lokale facties ruzies hebben, maar ook doordat de geïnfecteerde nog steeds rondzwerven. De game begint echter in het rustgevende Jackson, een klein dorp/ vesting waar mensen langzaamaan hun leven weer enigszins normaal kunnen leiden.

Echter is het niet zo dat het dorpje helemaal niet bang hoeft te zijn voor de geïnfecteerde, maar door middel van patrouilles houden ze de nabijgelegen omgeving in de gaten. Dit keer beleef je het avontuur niet door de ogen van Joel, maar door die van Ellie. Ellie is inmiddels al een stuk ouder en doet alles om de bewoners van Jackson tevreden te stellen.

Ellie begint niet alleen volwassener te worden, maar krijgt ook gevoelens voor haar beste vriendin Dina. Die haar overigens in de volle kroeg gewoon vol op de bek pakt. De gevoelens zijn er wel, maar ze weet niet zeker of ze er wel vol voor moet gaan.

Helaas krijgt ze daar geen tijd voor om te handelen, want het gaat al vrij snel helemaal mis tijdens een patrouille en gebeurt er iets behoorlijk traumatiserend. Ellie kan niks anders doen dan wraak nemen. Echter zorgt dit er wel voor dat zij haar veilige haven moet verlaten en naar Seattle moet gaan om terug te kunnen slaan.

Het gebroken Seattle

Dit is overigens ook het enige wat ik ga vertellen over het verhaal, want die moet je gewoon helemaal zelf ervaren. Op het moment dat Dina en Ellie in Seattle aankomen, begint eigenlijk de game pas echt. Seattle is zwaar gehavend door het leger en voor dood achtergelaten. Desondanks zijn er twee facties die in de achtergebleven resten nog heel wat nuttigs zien.

Als snel kom je in aanmerking met de eerste factie de Wolfs. Dit zijn behoorlijk getrainde mensen met een heel arsenaal aan wapens en versterkingen. De andere factie zijn de Seraphites, die overigens Scars genoemd worden.

Terwijl Joel en Dina op zoek zijn, woekert er in de achtergrond een oorlog tussen deze partijen, om nog maar te zwijgen over de geïnfecteerde die ook in Seattle flink aanwezig zijn.

Stuk minder lineair

Alhoewel Seattle geen open wereld is, biedt deze toch een stuk meer open ruimtes dan de gebieden uit het origineel. Wat dat betreft pakt Naughty Dog altijd al een stukje gameplayvernieuwing uit hun vorige games en dit hebben ze dan ook duidelijk uit Uncharted 4 gehaald en toch net weer iets uitgebreid en aangepast zodat het ook in The Last of Us Part 2 erg goed tot zijn recht komt.

Doordat het meer open is, heb je nog meer mogelijkheden om langs je vijand te sluipen of de omgeving te verkennen. Dit laatste is ook erg belangrijk als je op zoek bent naar middelen om bijvoorbeeld health aan te maken of naar kogels voor je wapens. Immers is dit nog steeds allemaal erg schaars en zul je dus goed moeten zoeken.

Echter geeft de minder lineaire gameplay soms ook wel een klein nadeel met zich mee. Je zult soms wat langer moeten zoeken naar wat nou precies de bedoeling is. Vooral in de wat donkere gebieden zul je soms flink aan het zoeken zijn. Gelukkig kun je hiervoor wel een optie aanzetten die je dan even een hint geeft en anders zal je partner even een opmerking maakt waar je wat mee kunt.

Springen, duiken en looten

De gameplay van The Last of Us Part 2 is ook net iets wat verfijnder dan het eerste deel. Doordat je als Ellie aan de slag gaat, ben je wat flexibeler. Zo kun je niet door wat smallere doorgangen, maar ook onder bepaalde objecten liggen om dekking te zoeken. Ook nieuw is dat je nu kunt springen, waardoor de actie niet alleen horizontaal afspeelt, maar ook verticaal.

Het klinkt misschien als een hele kleine verbeteringen, maar je zult al snel merken dat er wel degelijk een verschil is en dat dit wel erg lekker aanvoelt.

De game kent net als het origineel ook weer allerlei manieren om je wapens te upgraden en je skills te verbeteren/ aan te leren. Hiervoor zul je echter onderdelen en pillen moeten verzamelen. Dit doe je dus door alle toegankelijke gebieden te onderzoeken.

De game daagt je daarin ook soms uit om wat verder te kijken dan je neus lang is en geeft je soms wat leuke uitdagingen om bij bepaalde gebieden te komen. Het is in ieder geval erg verslavend om alle gaten en hoeken van elk gebouw te onderzoeken. Al loert er achter elke deur wel de nodige gevaren!

Echter zul je niet alleen op zoek zijn naar items, maar ook naar hints. Zo vind je overal brieven waarin handige informatie staat over bijvoorbeeld de combinatie van de kluis.

Bekende vijanden

Terwijl Ellie en Dina op zoek zijn naar een groepje mensen zijn ze constant op hun hoede. Om elke bocht kan wel een geïnfecteerde of andere vijand zijn. De geïnfecteerde zijn niet misschien niet allemaal even slim en kunnen niet allemaal zien, maar zijn wel extreem dodelijk.

De menselijke vijanden zijn daarentegen een stuk slimmer dan in het voorgaande delen. Ze praten met elkaar, maar roepen elkaar ook bij naam. Als jij dan besluit om er een van hen te vermoorden en eentje vind een lijk zal iedereen ook gelijk gealarmeerd worden.

De Seraphites communiceren overigens door met elkaar te fluiten en gebruiken niet alleen pistolen, maar ook pijl en boog. Deze pijlen zijn erg dodelijk, want als je geraakt wordt zul je ook doodbloeden als je de pijl niet uit je schouder trekt.

Je zult dus niet zomaar de eerste de beste vijand al stealthy kunnen omleggen, want het kan zomaar zijn dat je dit gewoon midden in een gesprek doet en die andere daar meteen op reageert en het vuur met je opent.

Om nog maar te zwijgen over de honden die erbij zijn gekomen. Toen ik de eerste hond zag, vond ik het gewoon al een naar idee om te weten dat ik die hond zou moeten vermoorden. Alhoewel er wel een mogelijkheid is om dit niet te doen, moet je wel heel secuur werken. Honden zijn niet alleen razendsnel, maar kunnen ook je geur oppikken. Je zult dus bij deze gevallen niet alleen de vijanden in de gaten houden, maar ook waar de hond jouw geur kan ruiken. Alsof je bij sommige gedeeltes al niet genoeg je adem in probeert te houden.

Dit lukte bij mij in eerste instantie wel, maar ik had blijkbaar een vijand over het hoofd gezien en werd vervolgens door een van de honden aangevallen. De keuze om te overleven was snel gemaakt en met een doffe knal van mijn wapen bracht ik de hond om. Dit was toch wel even een intens momentje en geloof me dit is er maar een van vele die in deze game zullen volgen.

Hevige shit

Een van de andere hevige momenten zijn bijvoorbeeld wanneer je een vijand afmaakt en een van zijn vriend(in)en later het lijk vinden. Degene zal dan die naam ook hard uitroepen, want ze hebben ook daadwerkelijk een band met elkaar.

Nog nooit heb ik het zo met andere vijanden te doen gehad als in deze game. Vaak kwamen dit soort momenten dan ook net voor bij plekken waar je dacht even tot adem te komen om vervolgens na dit gebeuren je ook nog even de kolere te schrikken van een Clicker die onverwachts om de hoek komt zetten.

Tijdens de ruim 25 uur durende singleplayer zul je in ieder geval vaak met klamme handjes je controller vasthebben en een hartslag van ruim boven de 100 de meest krankzinnige dingen voorbij zien komen! Beter gezegd: wees voorbereid op flink wat gruwelijkheden!

Wraak nemen

Als ik The Last of Us Part 2 kort moet samenvatten dan is het eigenlijk: het verhaal van de game draait om het nemen van wraak. De game kent daarbij nog een enorme verrassing, die je aan de ene kant eigenlijk een extra game geeft, maar je ook het verhaal van een ander perspectief laat ervaren. Deel 2 speelt eigenlijk constant met diverse emoties, maar geeft je daarentegen wel overal antwoord op.

Deel 2 doet eigenlijk in veel dingen hetzelfde als het origineel, maar weet de gameplay net iets te verfijnen en het verhaal nog intenser te maken. Je zult menig uur met zwetende handjes zitten en het gewoon fijn vinden als er even een stukje is waarin je even rustig aan kunt doen. De game weet je van begin tot einde te boeien al zul je natuurlijk er wel van moeten houden om de tijd te nemen om de omgeving te verkennen, de vijanden te zoeken en te kijken hoe je het beste verder kunt gaan. Soms is een confrontatie onvermijdelijk en ben je zwaar in de minderheid. Dan hoef je jezelf ook niet te schamen om het op een lopen te zetten!

En als je denkt dat je alles gehad hebt, kun je de game ook gewoon met een New Game + opnieuw spelen, waardoor je alle vaardigheden en wapenupgrades behoudt! Kortom een tweede run zit er sowieso wel in!

Ontwikkelaar: Naughty Dog

Uitgever: Sony

Releasedatum: 19 juni 2020

Platforms: PlayStation 4

Prijs: 59,99 euro

Speelduur: 25-30 uur