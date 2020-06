Review: The Elder Scrolls Online: Greymoor

Bij Bethesda hebben ze sinds release in 2011 alle aandacht gevestigd op Skyrim. De game is inmiddels op elk apparaat beschikbaar. Nu gaan we ook in de nieuwe uitbreiding van The Elder Scrolls Online naar het noordelijke gebied van Tamriel. Of het continent ook nu weer voor vermaak zorgt, ga ik je in deze review uitleggen.

In deze vierde uitbreiding op de MMORPG gaan we terug naar het noordelijke gedeelte van Tamriel: Skyrim. Dit continent doet ons denken aan een Groenland- en Scandinavisch-achtige omgeving, vol met bossen en besneeuwde bergtoppen. Mochten er nog gamers zijn die nog nooit van Skyrim hebben gehoord of het nog nooit hebben gespeeld raad ik je aan om even een snelle Youtube-video te zoeken die wat uitleg geeft of een beeld geeft van de omgeving.

Bij aankomst in het westelijke gedeelte van het continent valt alles vrijwel meteen in de soep. Je karavaan wordt aangevallen door een enorme weerwolf, een zwerm vleermuizen en een krachtige tovenares. Samen met je medereizigers wordt je ontvoerd en ergens ondergronds in een cel gegooid. Shit. Gelukkig voor jou is je reisgenoot in dezelfde cel te vinden. Deze bleke man, Fennorian, is zelf ook een vampier en kwam het een en ander onderzoeken. Met wat eigen magie weet hij zichzelf en jou te bevrijden uit deze ondergrondse gevangenis. Hij verteld dat hij van een nobele vampiers familie is en hij hier is om de Icereach Coven te bestuderen, een groep kwade heksen. Maar, er lijkt meer aan de hand te zijn. Fennorian en jij ontdekken dat er een vampier betrokken is bij dit plot. Het is aan jullie om de high king er van te overtuigen dat er een nieuw soort gevaar aan de horizon loert. De heksen roepen op een ritualistische manier stormen op die omstanders veranderd in gedachteloze zombies: Harrowstorms. Op deze manier wordt er een leger opgebouwd om de het koninkrijk te verwerpen en macht over te nemen.

Greymoor vs. Skyrim

Greymoor neemt ons dus mee in een duister gedeelte van Skyrim. Vampiers en weerwolven zijn niet helemaal nieuwe in het universum van The Elder Scrolls, maar op zo’n kwaadaardige manier hebben we ze nog niet gezien. Als eerst ga ik het hebben over de (nieuwe) gebieden. We hebben natuurlijk al uitgebreid van Skyrim mogen rondlopen in de gelijknamige game, toch bied deze uitbreiding een andere kijk op de besneeuwde bossen en bergtoppen. De evenementen die in Greymoor voorkomen spelen zich zo’n 1000 jaar af voordat Alduin de spelers komt lastigvallen. We kunnen er dus wel vanuit gaan dat de wereld er toch een klein beetje anders uit zal zien.

Helaas mogen we ook niet van de gehele kaart gebruik maken. Voor dit hoofdstuk in The Elder Scrolls Online gaan we naar het westelijk gedeelte, richting de stad Solitude. De High King heerst hier samen met de Jarls van de nabijgelegen burchten en steden. Al deze dingen kwamen mij als fan erg bekend voor. Ik vond het dan ook erg leuk om opnieuw deze omgeving te verkennen. Natuurlijk heb ik her en der wel gekeken of onderdelen overeenkomen, voornamelijk in dorpen. In 1000 veranderd er echter veel, dus op de locatie van steden na moeten we het vooral van de sfeer hebben. En Skyrim-sfeer is er genoeg. Het oogt ontzettend goed en de noordelijke tinten spatten van het scherm. De bossen, heuvelachtige landschappen en het beklimmen van bergen komt goed tot z’n recht. Het gevoel dat je weer in het populaire gebied rondloopt is dus erg aanwezig.

Ondergrondse taferelen

Op het eerste gezicht vond ik Westelijk-Skyrim als gebied wel een beetje mager. Het is mooi en vol leuke quests, maar het is niet enorm groot. Ik werd gelukkig aangenaam verrast naarmate we vorderen in het hoofdverhaal. Al gauw komen we met Fennorian een grot tegen die ons leidt naar het ondergrondse gebied Blackreach. Deze enorme grot herbergt een ondergrondse stad waar we een hoop tijd doorbrengen. Ik vond het erg indrukwekkend om hier m’n eerste stappen te zetten, het deed me een beetje denken aan voor het eerst uit de vault komen in Fallout.

Deze grot speelt een belangrijke rol in het hoofdverhaal en bied ook een hoop leuke quests. Zo ben ik met een soort spirituele jagers op zoek geweest naar een geestelijke verschijning die de bewoners angst inboezemt. Ook hebben we een enorme dwergengrot kunnen bestuderen waarin zelfs een beetje tijdreizen naar voren kwam. Ik heb meer dan genoeg kunnen doen in deze ondergrondse wereld en moest mezelf soms weer dwingen door te gaan met de hoofdverhaallijn. Als ik op zo’n manier verloren raak in de kleine verhalen, ben ik een tevreden man.

Nieuwe content

Spelers konden in de Elder Scrolls Online al aan gang met de vampier of weerwolf verhaallijn, waarbij je zelf deze eigenschappen kon overnemen. Vampiers hebben een grotere rol gekregen door deze uitbreiding en spelers die deze rol op zich hebben genomen worden verwend. De gehele vampier skill-line is aangepast naar de nieuwe uitbreiding. De weerwolven onder ons moeten het nog met dezelfde builds doen, hierin veranderd niets. Maar wie weet komt dit in de downloadable content die rond augustus moet verschijnen. Het Greymoor hoofdstuk gaat namelijk het hele jaar door en als we de hoeveelheid content mogen geloven bij vorige uitbreidingen, hebben we nog niet alles gezien.

Zoals bij de meeste MMORPG’s draait het voor een groot deel om de end-game; de content die toegankelijk wordt zodra je het maximale level hebt behaald. Als je met een personage verder gaat die je op level 50 hebt kun je als eerst het verhaal doorlopen. Alles is geschaald dus je hoeft er niet perse een nieuw personage voor aan te maken. Zelf vind ik dat wel altijd leuk aan het begin van een uitbreiding.

Heb je de hoofdmissie voltooid, gaat natuurlijk het echte werk beginnen. Er is een toffe, nieuwe trial toegevoegd waar je je met 12 spelers doorheen moet ploeteren: Kyne’s Aegis, een donjon op een van de eilanden ten noorden van Solitude. Het eiland is echter overrompeld door wezens onder commando van de vampire-lord, die we ook in het hoofdverhaal tegenkomen. Ik ben helaas nog niet toegekomen aan de trial, maar zodra we deze hebben weten te overwinnen, wil ik er zeker nog op doorgaan! Wordt dus vervolgd…

Meer dan alleen knokken

Ook de fans van het craften is meer dan genoeg te doen. Greymoor introduceert Antiquities, oude voorwerpen die je in heel Tamriel kunt vinden. Mijn innerlijke Indiana Jones is hier behoorlijk naar boven gekomen, want het komt behoorlijk overeen met archeologie werk.

Middels verschillende leads begin je met de zoektocht naar een talrijk aan items. Denk aan relieken, erfstukken of zelfs meubelen, welke je weer in je eigen huis kunt plaatsen. Maar hoe begin je hier nu mee? Het klinkt natuurlijk als een onmogelijke taak, om zomaar ergens op zoek te gaan maar het valt mee. Ik ben zelf erg van het rondneuzen in grotten en gebouwen. Zodra er ergens een kist te vinden is, of een paar boekenkasten zijn ben ik er bij, er is immers bijna altijd wel iets te vinden. Op deze manier kun je ook de zogenoemde leads vinden. Je krijgt netjes een pop-up, zodat je wel op de hoogte bent van het feit dat je er een gevonden hebt.

Door middel van een reeks nieuwe skills, zoals de Antiquarian Insight. Dit handige inzicht zorgt er voor dat je, mits je in het juist gebied bent, iets doelgerichter kunt zoeken naar het verloren item. Deze skill heet ook wel Scry, wat neer komt op een soort zesde zintuig. Ik vond het zoeken naar de items leuk om te doen en een aangename afleiding van de normale gameplay. Zoals ik al zei, mijn innerlijke Indiana Jones kwam direct naar boven!

Maar is het genoeg..

Greymoor bied een heel andere kant van Skyrim die we nog niet eerder uitgebreid hebben gezien. Het nieuwe gebied over het algemeen, het verhaal en de verdere nieuwe content hebben me ook behoorlijk bezig weten te houden en ik ben al weer te veel uur kwijt aan deze uitbreiding. Helaas is het niet alleen maar koek en ei. Inmiddels is de MMO van Bethesda een goede zes jaar oud. Nog niet eens heel erg oud natuurlijk, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld World of Warcraft of Guild Wars.

Waar ik een beetje van baal, en ik begrijp wat voor een enorme klus dat zou zijn, is dat het op sommige vlakken grafisch inmiddels een beetje achterstallig is. Het spel ziet er op veel momenten erg mooi uit. Licht inval op landschappen is super goed gedaan en laat me vaak versteld staan. Kijk je echter naar personages en NPC’s, dan wordt ik al gauw een beetje verdrietig. Soms heb ik het idee dat ik nog naar het originele Skyrim zit te kijken.

Ook de overige gebieden mogen wat mij betreft wel een opknapbeurt gebruiken. De replaywaarde ligt op deze manier een beetje laag, en het moedigt mij weinig aan om na het spelen met het ene personage het opnieuw met een andere te doen. Vooral als je de game al een tijdje speelt. Ben je een nieuwkomer, maak je dan niet ongerust. Je kunt in dat geval wel tien personages aanmaken en voldoende afwisseling tegenkomen.

Ook had ik stiekem een beetje gehoopt om bij een nieuwe uitbreiding ook een nieuwe klasse te krijgen, of een nieuw ras. Dit maakt het ook altijd leuk om weer te beginnen. Een geheel nieuw iets om helemaal te ontdekken. Gezien we nog voldoende content in het content gaan zien is natuurlijk niets uitgesloten. Ik hoop wel, om het interessant te houden, we iets meer nieuwe en afwisselende content in de toekomst te zien.

Verdict

Ik heb opnieuw menig uur weten te ‘verspillen’ in de nieuwe content van The Elder Scrolls Online. Greymoor zit vol leuke content en heeft een erg interessant verhaal. Ook is opnieuw Skyrim bezoeken supertof en wekte enige nostalgie op. Ik hoop echter wel gauw wat meer te zien, want voor een volledige uitbreiding had ik toch ietsjes meer verwacht.