Respawn opent een nieuwe studio

De studio bestaat inmiddels al tien jaar en vieren dit met een volgende vestiging. Dit nieuwe pand van Respawn gaat zich volledig focussen op Apex Legends.

De verhuisplannen van Respawn zijn aan het licht gekomen tijdens een interview met Gameindustry.biz. Deze vestiging wordt de tweede van de studio en zal zich vestigen in Vancouver, Canada. Dit nieuwe team zal geleid worden door head of operations Henry Lee en team director Steve Ferreira. Ideeën voor de volgende studio zijn begonnen doordat ze de studio in Californië wilde verlichten, om een beetje ruimte te creëren.

Waarom de twee locatie in Vancouver is legt Henry Lee uit:

“When you look at Vancouver, it’s one of our [EA’s] biggest studio locations. And Vancouver is full of talented people in the games industry, so there was a natural fit with Steven coming on board with his core team and really establishing that foundation. Now we’re just adding the missing pieces to it. ”

“This is a great opportunity, not just for the Vancouver studio to bring some new creative challenges to people already there, but also to the local industry in terms of being part of the Apex Legends roadmap. So we’re very excited about bringing this to Vancouver and hopefully greater Canada as well, because we can tap into much more of a talent base broadly.”