Respawn onthult vaardigheden Loba uit Apex Legends Season 5

Apex Legends Season 5 introduceert het nieuwe personage Loba. In een trailer zien we de vaardigheden van de op wraak zinnende dame.

Season 5 introduceert de volgende dingen:

• Nieuwe Legend: Met haar krachtige teleportatie-vaardigheid kan Loba haar tegenstanders vlugger af zijn, terwijl haar passieve vaardigheid haar een voorsprong geeft tijdens het onderzoeken van loot. De ultieme vaardigheid van Loba, de Black Market, opent een one-stop-shop waarin haar teamleden de beste loot in het gebied kunnen verzamelen.

• Missies: In deze gloednieuwe modus van Apex Legends kunnen spelers die op zoek zijn naar rijkdom, glorie en extra verhalen op schatten jagen en meedoen aan een serie PvE-quests van negen weken in Season 5.

• Map-wijzigingen: Loba’s entree in King’s Canyon om Revenant op te sporen en te vernietigen heeft deining veroorzaakt in de arena, waardoor geliefde drop-inlocaties zoals Skull Town zijn opgeschud, en waardoor concurrenten nu op een andere manier kunnen navigeren voor hun volgende aanval of defensieve stelling.

• Battle Pass: Een gloednieuwe Battle Pass met meer dan 100 exclusieve items, inclusief skins, Battle Pass-content en Apex Packs.

• Ranked Leagues Series 4: Ranked Leagues Series 4 introduceert ‘reconnect’. Als de verbinding van spelers wordt verbroken vanwege ‘het weer’ op het internet, een korte stroomstoring of een crash in het spel, kunnen ze de sessie nu opnieuw starten en laden.

Season 5 van Apex Legends gaat morgen van start! Kijken jullie al uit om ermee aan de slag te kunnen?