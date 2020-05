Respawn werkt niet aan Titanfall 3

We hebben slecht nieuws voor degene die uitkijken naar Titanfall 3. De game is namelijk niet in ontwikkeling bij Respawn Entertainment.

Dit heeft de grondlegger van de studio, Vince Zampella, laten weten in een gesprek met IGN ten ere van het 10 jarige bestaan van de studio.

In het gesprek geeft Zampella te kennen dat er ‘op dit moment’ geen Titanfall in ontwikkeling is. Hiermee zou hij kunnen suggereren dat de vorig jaar aangekondigde ‘premium Titanfall’ geannuleerd is.

De ontwikkelaar heeft inmiddels ook de handen vol aan Apex Legends, Medal of Honor: Above and Beyond (voor VR) en een sequel op Star Wars Jedi: Fallen Order.

Echter hoeven fans de hoop niet helemaal op te geven, want Zampella heeft Titanfall in zijn hart zitten. Hij zou deze serie ook graag een tweede leven willen geven. Hij moet alleen nog kijken of dit mogelijk is.