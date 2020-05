Respawn Entertainment viert 10-jarig jubileum

Je zou het eigenlijk niet zeggen, maar Respawn Entertainment viert alweer hun 10 jarige bestaan. In een video bedankt men alle fans.

Respawn Entertainment viert deze maand zijn 10-jarig jubileum en het team heeft voor deze speciale gelegenheid een nieuwe video uitgebracht. Daarnaast heeft de oprichter van de studio (Vince Zampella) een blog-post uitgebracht, waarin hij alle Titans, Pilots, Jedi, Soldiers en Legends wil bedanken voor het mogelijk maken van de afgelopen tien jaar.

De video toont de succesvolle reis van Respawn en neemt je mee van de eerste titel van het bedrijf (Titanfall, 2014) naar de lancering van de meest recente titel (Star Wars Jedi: Fallen Order, 2019). Ook geeft de video je een kijkje in de arena van de voortdurend ondersteunde Apex Legends en de toekomst van de studio met de lancering van Medal of Honor: Above and Beyond (VR) later dit jaar.