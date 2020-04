Resident Evil 8 zou subtitel ‘Village’ krijgen

Er stromen de laatste tijd veel geruchten binnen over Resident Evil 8. Website Biohazard Cast beweert nu dat het spel de subtitel ‘Village’ zal dragen.

De website zou deze informatie gekregen hebben van een anonieme emailbron. Village lijkt an sich een logische subtitel, omdat uitgever Capcom dan kan spelen met het Romeinse getal 8: VIII. Hiermee zou je de subtitel als VIIIage kunnen spellen. Iets soortgelijks hebben ze ook met Resident Evil 7 gedaan.

Verder zal Ethan Winters, hoofdpersoon van RE7, terugkeren in het volgende deel. Daarnaast zal zijn vrouw Mia terugkeren. Nieuw is een baby van de Winters die genoemd wordt. Welke rol deze zal spelen is nog niet duidelijk. Bekender RE-personage Chris Redfield zou in deel 8 ook een significante rol moeten hebben.

Verder wordt de heks uit eerdere geruchten wederom genoemd. Deze zou insect-achtige krachten moeten hebben, vergelijkbaar met Marguerite uit het zevende deel. Aangezien Biohazard Cast niet de meest controleerbare bron gebruikt voor hun artikel, raden wij aan om alles met een flinke korrel zout te nemen.