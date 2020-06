Remake XIII verschijnt op 10 november

Het was alweer enige tijd stil rondom de remake van XIII, maar dankzij een retailer weten we wanneer de game zal verschijnen.

Oorspronkelijk zou de game al eind vorig jaar verschijnen, maar werd destijds uitgesteld omdat ontwikkelaar PlayMagic meer tijd nodig had. Echter weten we nu dus dat de game op 10 november naar de pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch zal komen.

Of de game ook naar de next-gen consoles zal komen is niet bekend, maar zodra we dat horen laten we je het uiteraard weten.