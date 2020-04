Releasedatum Uncharted film vervroegd

Na tal van teleurstellende nieuwtjes over de verfilming van Uncharted hebben we weer eens wat positiever nieuws.

De film komt namelijk eerder uit dan verwacht (nou ja, je snapt wat we bedoelen). De film stond, na de zoveelste keer uitgesteld te worden, op de planning voor 8 oktober 2021. Echter komt de film dus eerder in de bioscoop, doordat de derde Spider-Man film (van Sony en Marvel) is uitgesteld vanwege het coronavirus. Die film verschijnt nu pas op 5 november in plaats van 16 juli. Doordat die datum nu vrij is gekomen, zal die worden opgevuld door de Uncharted film.

Het is natuurlijk geen garantie, aangezien de film al sinds 2008 in productie is. In de afgelopen 12 (!) jaar zijn er al zes regisseurs opgestapt om allerlei redenen. Nu zal Ruben Fleischer (Venom) in de regiestoel zitten.

Hebben jullie nog vertrouwen in de komst van deze film? Laat het ons weten in de reacties!