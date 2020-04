Releasedatum F1 2020 bekendgemaakt

Jammer genoeg is het ‘echte’ seizoen van de F1 vooralsnog uitgesteld, we hebben in ieder geval wat goed nieuws met betrekking tot de game; F1 2020 verschijnt op 10 juli van dit jaar.

Het is dus nog even wachten, maar het beloofd wel waard te zijn. Voor het eerst mogen we namelijk virtueel genieten van ons eigen circuit in Zandvoort. Een ander nieuw circuit die voor het eerst beschikbaar is is circuit Hanoi. Ook zal er een deluxe editie verschijnen, welke in het teken staat van Michael Schumacher. Deze editie komt drie dagen eerder uit, namelijk op 7 juli en bevat een aantal toffe extra’s. Zo krijg je wat meer mogelijkheden om je eigen coureur aan te passen en zijn er vier auto’s beschikbaar waar de legendarische coureur zelf ook ooit in racete: de Jordan 191, Benetton B194, Bennetton 195 en de Ferrari F1-2000.

Ook wordt er een nieuwe modus geïntroduceerd; genaamd Mijn Team. Je kunt je eigen team opstellen en de strijd aan gaan met de echte F1-teams. Een beetje vergelijkbaar dus met de soortgelijke modi uit andere sportgames. De game zal verschijnen voor de Playstation 4, Xbox One, PC en Google Stadia.