Release Doom Eternal voor Switch binnenkort bekend

De release datum van de Switch versie van Doom Eternal komt ‘vrij snel’. Bovendien zal die ‘minstens zo goed zijn als de Doom 2016 versie’.

Na afloop van een panel bij Gamelab Live 2020 sprak Gamereactor met Doom Eternal ontwikkelaars Marty Stratton en Hugo Martin. Zo had uitvoerend producent Marty Stratton wat meer te vertellen over de ontwikkeling van de Nintendo Switch versie. Hij liet onder andere weten dat de release datum ‘vrij snel’ gedeeld wordt. En verder dat de Switch versie ‘minstens zo goed zal zijn als de Doom 2016 versie’.

“We zullen het vrij snel gaan hebben over de release datum. We hebben die nog niet aangekondigd – ik kan dat nog niet doen. Het (Doom Eternal) heeft echt een geweldige voortgang gemaakt. Panic Button, de studio met wie we er aan gewerkt hebben, zijn meesters van het platform. We hebben Doom Eternal op dezelfde platformen uitgebracht als Doom 2016 en ik vond dat het echt een geweldige prestatie was van ons tech-team. Ik denk dat hetzelfde geld voor Panic Button en ons engine team, want het begint met de kern van hun werk wat vervolgens geoptimaliseerd wordt. Ik geloof dat het minstens zo goed zal zijn als de Doom 2016 versie en ik ben super enthousiast voor de mensen die het krijgen,” aldus Stratton.

De Switch versie van Doom Eternal zou oorspronkelijk eind 2019 uitkomen tegelijkertijd met de andere versies. Echter, nadat het spel voor alle platformen uitgesteld werd, kwam de switch versie pas later aan bod. Doom Eternal kwam al in maart dit jaar uit voor alle andere platformen, dus Switch bezitters hebben geduldig moeten uitkijken naar de release.

Kijken jullie uit naar de Switch versie van Doom Eternal? Laat het ons weten bij de reacties!