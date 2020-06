Regisseur Assassin’s Creed: Valhalla verlaat ontwikkelingsteam na ophef over persoonlijk leven

Ashraf Ismail, creative director in het team dat werkt aan Assassin’s Creed: Valhalla, heeft via Twitter aangegeven het project te verlaten na ophef over zijn gedrag in zijn privéleven.

Afgelopen weekend kwamen er namelijk beschuldingen naar buiten die erop wezen dat Ashraf verschillende buitenechtelijke relaties heeft gehad, terwijl hij zelf getrouwd is. Deze vrouwen wisten dan ook niet dat hij getrouwd was, wat het nog pijnlijker maakt. Naar aanleiding van de ophef die hier uit ontstond, heeft de creative director besloten op te stappen. Hij bracht de volgende Tweets naar buiten:

Naar aanleiding van dit verhaal kwam Ubisoft met een kort en duidelijk verhaal naar buiten: “Ashraf Ismail stopt met het project voor onbepaalde tijd. Het ontwikkelingsteam is toegewijd om een geweldige game af te leveren in de vorm van Assassin’s Creed Valhalla.”

Assassin’s Creed: Valhalla is inmiddels in ontwikkeling en de eerste trailer is al uitgebracht. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar hij zal voor zowel current- als nextgen consoles worden uitgebracht.