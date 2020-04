Red XIII is speelbaar in Final Fantasy 7 Remake

Dankzij een save editor kan je kortstondig Red XIII besturen in Final Fantasy 7 Remake.

De save editor is gemaakt door Xeeynamo en stelt je in staat om je inventory, materia en niveaus van je teamleden aan te passen. Daarnaast is Red XIII voor korte duur volledig speelbaar.

Vanwege dat er een paar grote cut-scènes zitten die het team opsplitsen zijn de momenten dat je Red kan besturen van korte duur.

hieronder zie je Red XIII in actie:

Yep Red XIII is playable via save editing pic.twitter.com/9eoacm2VsA — James (@MP1stLara) April 22, 2020

Zonder het gebruik van de editor is het rode beest niet speelbaar in het spel en komt hij alleen voor als een gast-personage.

Naoki Hamaguchi, de mederegisseur van Final Fantasy 7 Remake, vertelde aan VG247 dat vanwege Red XIII pas laat in het spel komt er geen tijd meer was om hem ook speelbaar te maken.

Final Fantasy 7 Remake is uit op de PlayStation 4 en zal een jaar lang exclusief daarop verkrijgbaar zijn. Lees hier de recensie van onze Kevin.