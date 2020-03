Rockstar heeft Red Dead Online weer voorzien van een nieuwe update. Deze geeft Moonshiners de mogelijkheid om extra xp te verdienen, maar ook nieuwe kortingen en meer.

Moonshiner bonussen

Ambitieuze bootleggers, verheug je! Van 24 – 30 maart krijg je bij alle Moonshiner Sell, Bootlegger en Story Missions een Role XP Boost van 50%

Voor degenen die nog niet zijn begonnen aan de Moonshiner Specialist Role, je moet hiervoor minstens Trader Rank 5 zijn óf een Trader Sell Mission hebben voltooid. Daarna zorgt Cripps ervoor dat je samen met Maggie Fike, veteraan-bootlegger, kunt starten bij de Emerald Ranch.

Alleen deze week krijg je een korting van 10 Gold Bars op prijs van alle Moonshine Shack Properties, net als 40% korting op alle Norfolk Roadster Horses en 40% korting op Band Expansions.

Outfit en Role Challenges bonussen

Modebewuste bandieten die alle zeven Outfit Slots vullen, worden beloond met een gratis Off-Hand Holster onder Rank 70 naar keuze. Genoeg redenen om van look te veranderen dus.

Voltooi een van de drie Role Challenges van een specifieke Role, en ontvang RDO$100 als beloning.

Showdown series: Last Stand

Van 24 – 30 maart is de Last Stand Showdown Series een nieuwe Random Weapon-variatie op de free-for-all Last Stand. Elke speler zal naast een willekeurig wapen spawnen, met als enige doel om de spreekwoordelijke last man standing te zijn, op welke manier dan ook.

Locaties: Annesburg Mine, Armadillo, Cemetery

Doorlopende op rank gebaseerde beloningen (nu tot en met 1 juni):

• Bereik Rank 10: Je krijgt een gratis Hunting Bow en 50% korting op een Shotgun.

• Bereik Rank 20: Je krijgt 5 Gold Bars korting op de prijs van een Bounty Hunter Licence en 50% korting op een Revolver.

• Bereik Rank 30: Je krijgt een gratis Machete en 50% korting op een

Repeater.

• Bereik Rank 40: Je krijgt 40% korting op een Stable Stall en 40% korting op een paard.

• Bereik Rank 50: Je krijgt een gratis Character Appearance Change en 50% korting op Coats voor onder Rank 15 en 40% korting op een Tent.

• Bereik Rank 60: Alle spelers van Rank 60 en daarboven ontvangen een gratis Navy Revolver, 40% korting op een Camp Dog naar keuze, 50% korting op een Stable Stall en 5 gratis Moonshine Mash Refills

PlayStation Plus en Twitch Prime

PlayStation Plus-leden ontvangen 3 gratis Ability Cards naar keuze als beloning.

Red Dead Online-spelers die hun Twitch Prime-account koppelen aan hun Rockstar Social Club-account ontvangen de Collector’s Bag, een Polished Copper Moonshine Still Upgrade én 5 Moonshiner Role Ranks – allemaal helemaal gratis. Ga naar Twitch Prime en meld je aan.