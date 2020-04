Red Dead Online update geeft weer nieuwe Role XP bonussen en meer

Rockstar Games heeft Red Dead Online weer voorzien van nieuwe Role XP bonussen, nieuwe kortingen en meer.

Role XP bonussen

Commerciële initiatieven en ondernemers hebben deze week een flinke slagingskans. Traders kunnen namelijk een 50% extra Role XP verdienen bij alle Trader Sell Missions, Resupply Missions en Trader Free Roam Events.

Degenen die een Moonshiner-business draaiende houden krijgen ook 50% extra Role XP bij alle Moonshiner Sell, Bootlegger en Story Missions.

Showdown Series

De Featured Series is een explosieve variant van Name Your Weapon. Verdien extra punten door je tegenstanders te elimineren en de meer brandbare wapens in je uitrusting te gebruiken. De nieuwe locatie van deze week is de Wapiti Reservation in Ambarino.

Kortingen

Dranksmokkelaars die hun klantenbestand graag willen uitbreiden, kunnen profiteren van kortingen op geselecteerde toevoegingen, waaronder de Bar- en Band Expansions. Ondertussen doen zowel bandieten als burgerwachten er verstandig aan om gebruik te maken van de kortingen op Saddles, Stable Slots, Role items en meer.

• 60% korting op alle Saddles

• 30% korting op alle Stable Slots

• 40% korting op alle Role Belt Buckles, Glasses, Eyepatches, Rings, en Gloves

• 30% korting op de Moonshine Bar, Band Expansion en alle Cosmetic Upgrades voor Moonshine Property (zoals Bar Themes, Fittings & Fixtures Upgrades en Bar Photos)

• 30% korting op alle Coats

Tijdelijk beschikbare kleding

De nieuwste selectie van tijdelijk beschikbare kleding van de Wheeler, Rawson & Co.-catalogus kun je nog tot 27 april aan je garderobe toevoegen:

• Plaid Cap

• Folwell Hat

• Gardenia Hat

• Macbay Jacket

• Clymene Coat

• Cardozo Vest

• Carver Pants

• Griffith Chaps

• Pelt Half Chaps

Check Rockstar Support voor details en beperkingen.

Een gedeelde van alle opbrengsten van Red Dead- en GTA Online van april en mei 2020 worden ingezet om hen te helpen die getroffen zijn door COVID-19.