Rockstar heeft Red Dead Online voorzien van een update. Deze voegt weer nieuwe manieren om extra cash en XP te verdienen, maar natuurlijk nog veel meer.

Voordelen bij Showdown Modes en Races

Ben jij de snelste schutter uit het Westen? Of misschien de snelste ruiter? Waag je aan één van, of allebei de competitieve pursuits en krijg 25% extra Cash en Gold plus een XP Boost van 100% bij alle Showdowns en Races.

Vastberaden spelers die deze week 3 Daily Challenges voltooien, ontvangen daarvoor een gratis Ability Card. Je ontvangt de Ability Card binnen 48 uur in het benefits-gedeelte.

Tijdelijk terugkerende kleding

Je kunt nog steeds de tijdelijk terugkerende kledingitems van vorige week aanschaffen via de Wheeler, Rawson & Co.-catalogus. Lees verder voor de selectie zeldzame waren. Je hebt tot 11 mei om deze te kopen.

Fanned Stovepipe Hat

Owanjila Hat

Benbow Jacket

Eberhart Coat

Concho Pants

Darned Stockings

Bowyer Boots

Salter Shoes

Kortingen

Maak deze week een carrièreswitch en bespaar wat centjes door te profiteren van een korting van 5 Gold Bars op de kosten van de Bounty Hunter’s License, de Butcher’s Table, de Collector’s Bag en alle Moonshine Shack Properties. Mocht je je kamp willen aanpassen; er is 50% korting op nagenoeg alles dat wordt verkocht bij Wilderness Outfitters (plus 30% korting op de Butcher’s Table, zoals hierboven beschreven).

Wanneer je door de catalogus bladert, vallen je wellicht een aantal mooie deals op, waaronder:

40% korting op alle Repeaters

60% korting op alle Hats

70% korting op alle Pants

Twitch Prime

Red Dead Online-spelers die hun Rockstar Social Club-account koppelen aan Twitch Prime ontvangen de Collector’s Bag, de Polished Copper Moonshine Still plus een beloning van 5 Moonshiner Role Ranks.

Playstation Plus

Deze maand ontvangen PlayStation Plus-leden een visser-starterspakket dat bestaat uit 5 Special Lake Lure, 5 Special Swamp Lure, 5 Special River Lure, en een Treasure Map van het North Clingman-gebied.

Check Rockstar Support voor details en beperkingen.

Een gedeelte van de opbrengsten van Red Dead Online en GTA Online gedurende april en mei 2020 gaan naar hulp voor hen die getroffen zijn door COVID-19 – je leest hier meer.