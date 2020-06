‘PS5 SSD is essentieel voor Ratchet and Clank’

Dankzij de SSD van de PlayStation 5 kunnen Ratchet and Clank in Rift Apart razendsnel van dimensie wisselen. Dit soort gameplay was tot nu toe niet mogelijk met de huidige hardware.



Ratchet and Clank: Rift Apart had een van de meest indrukwekkende demo’s tijdens de reveal event van PS5. Hoewel de beelden en effecten een stuk beter oogden dan in voorgaande delen, waren het de sprongen tussen dimensies die de show stalen.

In een nieuwe video legt regisseur Marcus Smith uit dat de next-gen gameplay van Rift Apart te danken is aan de geavanceerde SSD van de PS5. In Rift Apart kunnen spelers in een oogwenk via dimensie scheuren naar een ander universum springen.

Daarnaast maakt Rift Apart gebruik van de adaptieve triggers van de Dualsense controller. Zo even gaf Marcus Smith het voorbeeld van een dubbel-loops jachtgeweer. Zo kan de speler kiezen één of beide lopen af te vuren, door de trigger deels of helemaal in te drukken.

Hier kan je de volledige video checken. Ratchet and Clank: Rift Apart komt op een nog onbekende datum uit op de PlayStation 5.