Raketten vliegen om je oren in Rocket Arena

Rocket Arena is de nieuwe arena shooter van het in Seattle gevestigde Final Strike Games, een door veteranen geleide studio die gespecialiseerd is in multiplayer games.

Het is een nieuw ontwikkelde cross-play helden-arena-shooter waarin spelers en teams de kunst van het raketvliegen onder de knie moeten krijgen met een een verscheidenheid helden, aanpasbare speelstijlen en zeer competitieve actie. Rocket Arena speelt zich af in de bruisende wereld van Crater, en introduceert nieuwe schiet- en herstelmechanismen, waaronder krachtige rocket launchers, die kunnen worden gebruikt in gevechten, maar ook om helden te lanceren over de map. De game zal ook regelmatige, seizoensgebonden evenementen bevatten met gratis content, waaronder nieuwe helden, maps en in-game evenementen. Het eerste seizoen begint op 28 juli, twee weken na de lancering. Spelers kunnen Rocket Arena spelen vanaf 14 juli 2020, wanneer de game wordt gelanceerd met cross-play op PlayStation 4, Xbox One en PC via Origin en Steam.