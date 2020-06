OVIVO is een puzzelgame waarbij je over zwarte of witte oppervlaktes door de levels moet reizen. Sony heeft middels een video een fysieke release ervan aangekondigd.

De release zal gelimiteerd zijn tot een hoeveelheid van 999. Naast de gebruikelijke box krijg je er ook een exclusief boekje bij, waar in ieder geval artwork in te zien is. Pre-orders zijn nu mogelijk. Het is niet duidelijk wanneer deze versie uit gaat komen.