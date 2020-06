Middels een trailer laat Slightly Mad Studios weten dat Project Cars 3 deze zomer zal verschijnen.

Er werd al enige tijd gesproken over een derde deel, maar die werd nooit officieel onthuld. CEO Ian Bell noemde de game al een spirituele opvolger van Need for Speed: Shift.

Naast de trailer werd er geen informatie vrijgegeven. Dit zal ongetwijfeld in de komende dagen gaan gebeuren.