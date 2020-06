Project Cars 3 blijft wel een sim racer

Project Cars 3 werd eerder deze week onthuld en fans zagen al meteen dat de game meer richting arcade leek te gaan. Volgens ontwikkelaar Slightly Mad Studios is dit niet helemaal waar.

De eerste twee delen van deze serie waren namelijk echte sim racers, maar de nieuwe lijkt dus wat meer richting de arcade op te gaan. In een interview met Eurogamer legt game director Pete Morrish uit dat de game zeker anders aan zal voelen. Echter ligt de focus nog steeds op het simulatie aspect.

Morrish zegt dat de manier waarop de wagens rijden voornamelijk te maken heeft met het niveau dat de speler kiest. Ze willen namelijk de drempel voor nieuwkomers zo laag mogelijk maken, waardoor het voor hen ook mogelijk moet worden om er steeds beter in te worden.

Dit uit zich in Project Cars 3 voornamelijk uit in de carrière modus, waar nu een grotere stappenplan is. Hierin kunnen zij hun grens steeds verder leggen door het niveau stukje bij beetje omhoog te schroeven. Uiteindelijk zou het voor ook hen mogelijk zijn om over te stappen naar de ‘hardcore sim’.

Project Cars 3 wordt in de zomer verwacht voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.