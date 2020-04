Progressie Baldurs Gate 3 op schema, maar gaat moeizaam

We zien bericht na bericht na bericht over vertraagde games door het Coronavirus. Ondanks dat we veel thuis kunnen werken zorgt dit her en der toch voor wat problemen. Zo ook bij Larian Studios, die de ontwikkeling van Baldurs Gate 3 verzorgd.

In een gesprek met de New York Times geeft Larian Studios baas Swen Vincke aan dat het een lastige periode is voor zijn medewerkers. In het begin leek alles nog wel op rolletjes te lopen maar naarmate de weken vorderde kwamen er toch wel wat extra problemen om de hoek kijken.

We started seeing more stress on the leads in terms of communication. We’d spend all of our days just communicating — trying to solve problems, organize things, give direction.

Veel ouders zijn natuurlijk naast hun normale werkzaamheden ook bezig nu met het oppassen en les geven aan kinderen. Dit zorgt ongetwijfeld voor onregelmatigheden in werktijden en extra druk. Van uitstellen is alsnog geen sprake: vroege toegang moet dit jaar wel komen. Maar we zouden dus niet raar moeten opkijken als er wel wat nieuws op dat gebied gaat komen.