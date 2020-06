Prey VR gespot bij website van retailer

De Britse retailer Shopto heeft mogelijk een onthulling van een VR-versie van Prey verklapt. De game werd namelijk gespot op hun website.

Hoewel dit soort vermeldingen vaak om foutjes gaan, is het toch opmerkelijk dat de game binnen no-time weer van het internet afgehaald is. Echter is het geheel nog wel dubieus aangezien er geen omschrijving bij de game staat en de box-art niet officieel is. Uiteindelijk mogen jullie een oordeel vellen over Prey VR.

Het is overigens niet geheel onmogelijk dat Bethesda met nog een VR-game komt. Eerder kwam al The Elder Scrolls V: Skyrim, Doom, Fallout 4 VR en Wolfenstein Cyberpilot naar VR-apparaten. Wellicht dat dit een van de verrassingen die Bethesda voor ons in petto had?