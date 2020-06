Pokémon Unite aangekondigd

The Pokémon Company heeft opnieuw een game aangekondigd; Pokémon Unite

Battle Royale Pokémon

Vorige week waren daar opeens een aantal aankondigingen door The Pokémon Company, waaronder New Pokémon Snap. Vandaag was er opnieuw een presentatie. Echter was deze een stuk korter.

In deze game draait het om samenwerken. In twee teams is het de bedoeling om het kamp van de ander te veroveren. Daarbij is het bedenken van een goede strategie essentieel. Sommige spelers zullen bijvoorbeeld als afleiding dienen, zodat andere spelers richting het kamp van de tegenstander kunnen. Er is veel mogelijk, zoals het uitvoeren van verschillende soorten aanvallen, het opvullen van levens of gecombineerde aanvallen uitvoeren.

Er is nog geen releasedatum bekend gemaakt voor Pokémon Unite. De game zal uitkomen op mobiele apparaten en de Nintendo Switch en is free-to-play.