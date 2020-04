Playstation Plus Games voor mei wellicht gelekt

Er komt bijna weer een nieuwe maand aan, wat betekent dat Playstation Plus ons weer wat games kan voorschotelen. Een gebruiker op ResetEra zou een afbeelding gelekt hebben waarop de nieuwe games te zien zijn.

Het zou dus gaan om Dark Souls: Remastered en Dying Light. Nu is dit niet de meest betrouwbare bron, maar het is niet ondenkbaar dat dit lek correct is. Vorige maand gebeurde namelijk hetzelfde. Over een paar dagen zullen we een aankondiging van Sony zelf krijgen. Zijn dit games waar jij je tijd als PS Plus-gebruiker wel in zou willen steken?