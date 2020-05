Playstation Days of Play 2020 is begonnen

De Days of Play van Sony zijn weer begonnen. Dit betektent dat je kortingen op PlayStation VR, PlayStation Plus, PlayStation Now en meer kunt scoren.

Playstation is weer begonnen met hun jaarlijks evenement ‘Days of Play’ vol met kortingen op consoles, controllers, PSVR en Playstation Plus. De aanbieding die het meest aan te raden is, is het jaarabonnement op Playstation Plus. Deze gaan van €59,99 naar €41,98.

Het Playstation Now jaarabonnement kan je voor dezelfde korting aanschaffen.

Days of Play 2020

Dit zijn de overige aanbiedingen tijdens Days of Play 2020:

PlayStation VR Starter Pack voor €199,99

PlayStation VR Mega Pack voor €232,35

Death Stranding voor €29,99

PlayStation Hits-games voor €14,99

Deze deals zijn onder andere beschikbaar zijn bij: Bol.com, Game Mania, NedGame, Coolblue en Wehkamp.

Deze acties lopen nog tot 8 Juni, dus wees er snel bij.