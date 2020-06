Playstation begint met The Last of Us-podcast

De wereld der gaming houdt op dit moment haar adem in voor The Last of Us Part II. Om het wachten wat draaglijker te maken is Playstation vandaag gestart met een The Last of Us-podcast.

Het eerste van acht delen is vandaag online gegaan. Komiek Christian Spicer is hierbij gastheer. Velen gasten en onderwerpen zullen aan bod komen, bijvoorbeeld interviews met ontwikkelaars, fans en de componist van de soundtrack. Iedere dinsdag zal Playstation een nieuw deel uitbrengen. In het vijfde deel, te horen vanaf 7 juli, zal de podcast over The Last of Us Part II gaan.