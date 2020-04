Playstation 5 zal stil zijn en niet te heet worden, zegt Mark Cerny

Mark Cerny, architect van de Playstation 5, heeft in de meest recente tech talk aangegeven dat de Playstation 5 goed met hitte om zal gaan.

Iedereen met een PlayStation 4 heeft dat moment gehad dat hun console begon te klinken als een opstijgende Jumbojet, vooral bij het spelen van zwaardere spellen zoals Red Dead Redemption 2 en God of War. Dit komt omdat er zoveel hitte vrij komt doordat de Playstation 4 op zijn maximum moet draaien, dat het koelingssysteem – de fans die je hoort – het niet meer bij kunnen houden (plus het feit dat veel mensen hun console nooit schoon maken of de koelgel laten vervangen, maar dat is een ander onderwerp) en op maximale snelheid gaan ronddraaien. Mark Cerny legt uit dat dit komt omdat ze bij de vorige generatie moesten gokken hoeveel koeling er nodig zou zijn en hoeveel kracht er gevraagd zou worden bij het spelen van sommige games. Hierdoor komt het dat bij sommige spellen de PlayStation 4 relatief geruisloos blijft en bij andere spellen juist enorm blaast, of dat het zelfs kan komen dat de openen van de map in Red Dead Redemption 2 voor een hoop herrie kan zorgen. Kort gezegd; er was niet goed ingeschat hoeveel kracht de PlayStation 4 nodig zou hebben bij spellen aan het einde van de levensduur van het apparaat, dus was het mogelijk dat het apparaat veel meer herrie zou maken en veel heter zou worden dan dat de bedoeling was.

Bij de PlayStation 5 zal dit anders werken. De nieuwste console van Sony is opgebouwd met het hitteprobleem in gedachte, aangezien dit een hekel punt was bij de PlayStation 4. Zo zal de PlayStation 5 een veel grotere fan en stroomvoorziening hebben, wat zeker nodig is om al die extra kracht (een 8-core Zen 2 CPU en 10.3 TFLOP Navi 2x GPU SoC) te kunnen voorzien van stroom. Niet alleen dat; de keuze van de CPU, de GPU, de RAM en zelfs de grootte van de SSD waren allemaal gekozen om het hitteprobleem te tackelen. Zo zal de stroomvoorziening vrijwel altijd dezelfde hoeveelheid stroom afleveren, zodat het koelingssysteem constant zijn werk blijft doen. Wat ook helpt is dat de kloksnelheid van de GPU en CPU variabel zijn, wat ik al in een eerder artikel heb besproken. Dit zorgt ervoor dat de koeling niet niet constant op 100% hoeft te draaien veel soepeler zijn werk kan doen, zelfs bij de meest zware 4K-spellen. Simpel gezegd; er wordt niet steeds meer gekoeld naarmate er meer wordt verbruikt, maar de koeling is ook variabel en krijgt een constante stroomvoorziening zodat hij geen overuren hoeft te maken. Sony hoeft zich geen zorgen meer te maken over het inschatten van hoeveel kracht een spel nodig zal hebben van de console, want de PlayStation 5 kan dit prima zelf regelen.

Al met al zijn ze bij Sony blij met het koelingssysteem van de PlayStation 5. Mark Cerny geeft aan dat ze een high-performance machine hebben gebouwd die voor een ‘zachte’ prijs verkocht kan worden en dat ze zich geen zorgen meer maken over de hitte en de herrie. De PlayStation 5 zal tijdens de Kerstperiode op de markt verschijnen, al weten we nog niet hoe duur hij gaat worden.