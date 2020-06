PlayStation 5: aanstaande donderdag toont Sony alleen games

Sony gaat aanstaande donderdag, volgens PS Lifestyle, geen hardware, releasedatum of prijs van de PlayStation 5 tonen, maar alleen games voor de console.

Sony wil namelijk niet meteen alles op tafel gooien, omdat ze graag nog wat verrassingen achter de hand willen houden. Grote kans dat dit gewoon betekent dat Sony liever wacht tot de concurrentie hier wat over durft te melden.

Op 4 juni kunnen we dus in ieder geval wel het belangrijkste verwachten, namelijk: de games! Welke games hopen jullie te zien? Laat het ons vooral weten in de reacties!