‘PlayStation 5 niet perse de goedkoopste’

Sony is bij de volgende generatie consoles misschien niet de goedkoopste. Echter is het bedrijf er wel van overtuigd dat je bij de PlayStation 5 waar voor je geld krijgt.

In een gesprek met GamesIndustrie.biz laat CEO Jim Ryan het volgende weten over de prijs van de PlayStation 5:

“De beste manier om de prijs voor de PlayStation 5 te beschrijven, is: We hebben de best mogelijk prijs gebruikt, die bij de waarde van de console past. Ik doel daar niet mee dat we de goedkoopste zijn. De waarde hechten we aan meerdere factoren zoals de hoeveelheid games, de diepgang van de games, de variatie in games, de kwaliteit van games, de prijs van games… al deze elementen en hoe ze samenvallen met de functies van de console.”

Wereldwijde lancering dit najaar

In een interview met CNET laat dezelfde Jim Ryan overigens weten dat de coronacrisis vooralsnog geen impact heeft op de releasedatum van de console. Het team loopt nog steeds op schema en de plannen zijn nog steeds om dit najaar de PlayStation 5 wereldwijd te lanceren. Ryan sluit overigens niet uit dat er bij de lancering tekorten zullen komen, maar verwacht dat dit niet veel erger is dan bij andere consolereleases.

Geen cross-gen releases

Ook meldt de CEO dat Sony geen games op zowel de PlayStation 5 als PlayStation 4 zal uitbrengen. Microsoft doet dit de eerste jaren nog wel, maar Sony heeft hier een andere gedachte bij. Ryan meldt namelijk dat het bij de Japanse platformhouder belangrijker is dat hun ontwikkelaars zoveel mogelijk uit de nieuwe console kunnen halen zonder tijd en geld te moeten investeren in een gedowngraded versie.

Aanstaande donderdag gaat Sony de eerste games voor de PlayStation 5 onthullen. We zijn echt benieuwd wat het bedrijf in petto heeft. Zal het dan toch Spider-Man 2 worden? Of Horizon Zero Dawn 2? Of de reboot van Socom? Wat hopen jullie te zien?