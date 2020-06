Sony toonde tijdens het PlayStation 5 event voor het eerst de console. In eerste instantie werd de indruk gewekt dat de console alleen verticaal kon staan, maar dat is dus niet het geval.

Tijdens hetzelfde event werd de console namelijk ook heel kort in de verticale stand getoond. Grote kans dat je het gemist hebt, maar het is echt geshowt. Het plaatje hierboven is echt letterlijk uit de show gehaald.

Sony heeft naast de console een hele sloot games getoond! Check dit bericht voor een overzicht!