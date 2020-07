Sony heeft voor heeft het eerste hoesje van Spider-Man Miles Morales getoond en daarmee onthuld naar welke hoesjes we moeten kijken als we PlayStation 5 games gaan kopen.

De design van de hoesjes lijken erg veel op die van de PlayStation 4. Sony heeft geen kleurverandering doorgevoerd qua hoesjes zelf. De bovenkant van het doosje waar het logo van de PlayStation 5 op staat is nu wit met zwarte tekst. Dit is uiteraard geheel in dezelfde stijl als de console zelf.

Wat vinden jullie van het design? Laat het ons vooral weten in de reacties!