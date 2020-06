‘PlayStation 5 event het mooist om te volgen met headset op’

Sony gaat vanavond een line-up aan PlayStation 5 games onthullen. Het bedrijf raadt overigens aan om het event met een koptelefoon op te volgen voor de beste geluidservaring.

In een blogpost van Sid Shuman, de Senior Director of Content Communications van Sony, wordt spelers aangeraden om een koptelefoon te gebruiken. Volgens Shuman wordt er erg gave audiowerk in de show gebruikt en dit komt niet tot zijn recht bij de speakers van je telefoon of smartphone.

We weten dat Sony veel focus heeft gelegd op de audiochip van de PlayStation 5. We hopen vanavond dit in ieder geval al te kunnen ervaren! Waarop hopen jullie nog meer?