Sony liet al weten dat bij de lancering niet alle PlayStation 4 games ondersteunt worden bij de PlayStation 5. Echter zullen de games die na 13 juli uitkomen wel compatible moeten worden.

In eerste instantie claimde Sony dat er 100 games compatible zouden worden, maar kwam daar al snel op terug. Het zouden er inmiddels al ‘duizenden bij lancering’ moeten worden. Eurogamer meldt nu zelfs dat Sony nu heeft doorgevoerd dat alle games die na 13 juli uitkomen compatible moeten worden.

Dat wil zeggen dat de PlayStation 4-versie van games als FIFA 20, Assassin’s Creed Valhalla en Ghost of Tsushima sowieso speelbaar zijn op de PlayStation 5. Sony gaat dit mogelijk maken door middel van updates. Er is echter wel een kleine kanttekening, want het moet voor ontwikkelaars wel haalbaar zijn om dit door te voeren. Immers betekent dit extra werk en niet alle studio’s hebben daar de (financiële) ruimte voor.

Ontwikkelaars krijgen dus zelf de mogelijkheid om hun games op de PlayStation 5 uit te brengen. Er gelden wel strenge regels voor, want zo moet de basiscode van de game zonder problemen op de next-gen console kunnen draaien. Welke games hopen jullie dat er sowieso naar de next-gen console komen? Zijn er al games die jullie niet halen om die vanaf dag één op de PlayStation 5/ Xbox Series X te kunnen spelen?