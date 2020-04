PlayStation 4 firmware update 7.50 zorgt bij sommige voor problemen

Sony heeft deze week de firmware van de PlayStation 4 geüpdatet naar versie 7.50, maar sommige gebruikers claimen sindsdien problemen te ondervinden.

Zo meldden sommige dat hun PlayStation 4 sinds de update in een bootloop terecht is gekomen, maar andere melden zelfs dat hun console niet meer aangaat. Ook zijn er eigenaren die alleen problemen hebben met de snelheid van hun console en sommige kunnen de update zelfs niet installeren. Deze zouden de foutcode SU42118-6 te zien krijgen.

Het is opmerkelijk want de update zou juist voor stabiliteit moeten zorgen. Sony heeft tot op heden nog niks laten weten en lijkt nog niet echt van de problemen af te weten. Zodra we meer horen, zullen we dit bericht updaten.