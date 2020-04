Platinum Games maakt ‘vijfde’ aankondiging op Platinum 4 website

Aangezien de vierde aankondiging van Platinum Games een 1 april grap bleek te zijn, komt er binnenkort een ‘bonus stage’.

Om heel eerlijk te zijn, is ons die grap helemaal aan ons voorbij gegaan, maar Platinum Games gaat het binnenkort goed maken door de echte vierde aankondiging te doen.

De aankondiging zal, net als de vorige op de website gedaan worden. Eerder werden al The Wonderful 101 remaster, Project GG en een nieuwe studio in Tokio onthuld. Hopelijk krijgen we nu niet nog een keer een geintje, maar een serieuze aankondiging.