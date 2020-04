Platformer WarriOrb komt volgende week uit

Actieplatformer WarriOrb zal op 28 april naar Steam komen. Dit maakt ontwikkelaar Not Yet bekend in een persbericht.

In WarriOrb speel je als een demon die vast is komen te zitten in een heel vreemd lichaam: een balletje met vier ledematen. Zijn doel is om zijn originele lichaam weer terug te vinden in een duistere wereld vol andere monsters. In deze game, die Not Yet beschrijft als Soulsborne-inspired, zal doodgaan de minste van je zorgen zijn.

De game is op Steam overigens tot en met 5 mei verkrijgbaar tegen 17% korting, wat neerkomt op een prijs van 14,99 euro. Mocht je de game in huis willen halen, dan is dit een mooi moment. Later dit jaar zal WarriOrb ook naar de consoles komen.