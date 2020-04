Pistol Whip komt deze zomer naar PlayStation VR

Cloudhead Games heeft via Twitter bevestigd dat Pistol Whip deze zomer naar de PlayStation VR komt.

In Pistol Whip wordt niet alleen je focus getest, maar ook je conditie. In de shooter zul je namelijk al gunsblazing vijanden van je af proberen te knallen. Om heel eerlijk te zijn, kende ik de game niet, maar de pc-versie werd erg gewaardeerd en wordt een combi van John Wick en Beat Saber genoemd.

In de game zul je, in plaats van blokken stuk slaan, vijanden neer moeten knallen op een bepaald ritme. Daarnaast zul je ook nog kogels in slow-motion moeten ontwijken. We hebben nog geen precieze releasedatum voor de PlayStation VR-versie, maar gaan dit uiteraard voor jullie in de gaten houden!