Phil Spencer nog steeds optimistisch na zien van PS5 reveal

Phil Spencer is nog steeds overtuigd dat Microsoft hoge ogen gaat gooien. Zelfs na het zien van de ‘Future of Gaming’ event van Sony.

In een interview met Gamelab laat de baas van de Xbox-divisie weten dat hij het event gevolgd heeft. Hij heeft Sony’s Jim Ryan nog een bericht gestuurd om hem te feliciteren.

Spencer voelt zich overigens nog steeds erg goed wat betreft de Xbox Series X. Hij denkt dat de hardwarevoordelen die ze hebben gebouwd naar voren zullen komen. Dit komt helemaal tot zijn recht als ze meer over games, framesnelheden en andere dingen gaan praten.

We zijn benieuwd wat Spencer daar precies mee bedoeld. We weten dat de Xbox Series X de sterkste console bij de lancering van de volgende generatie gaat worden. Echter hebben we nog te weinig games gezien waarmee ze het grote publiek mee denken te overtuigen. Of hebben jullie al het idee dat Microsoft de volgende generatie naar zich toe gaat slepen? Laat het ons vooral weten in de reacties!