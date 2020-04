Waar de huidige generatie consoles een niet al te grote sprong in de toekomst leek te maken, zal de volgende generatie dat wel doen. Volgens Phil Spencer is de verandering ‘net zo groot als de sprong van 2D naar 3D’.

In een reactie op een Tweet laat Phil Spencer dit weten.

RT on console will be great. I’m very focused on the work we are doing around Dynamic Latency Input (DLI). In my view the feel of games this upcoming generation will change as dramatically as any since 2D to 3D given CPU upgrade, DLI, memory bandwidth and SSD.

— Phil Spencer (@XboxP3) April 27, 2020