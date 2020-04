Phil Spencer heeft goed gevoel van prijs Xbox Series X

Niet alleen de prijs van de Xbox Series X geeft Phil Spencer een goed gevoel, maar ook hoe de specs zijn in vergelijking met die van de concurrentie.

De baas van Xbox heeft in een interview met IGN wat meer informatie vrijgegeven over hoe Microsoft de volgende fase van de Xbox Series X gaat aanpakken.

Een van de belangrijke vragen die er nog zijn, is natuurlijk wat de prijs van de next-gen console van Microsoft gaat worden. Alhoewel Spencer geen antwoord gaf op die vraag, liet hij wel weten dat hij denkt dat de prijs klopt. Hij is erg enthousiast over het algehele plaatje voor de console.

Echter blijft het bedrijf wel de concurrentie goed in de gaten houden, wat betreft de lancering en de prijs. Desondanks denkt Spencer dat Microsoft een plan heeft dan kan winnen, maar ze moeten het natuurlijk wel maar zien uit te voeren.

Spencer gaat in het interview nog verder in op de onthulling van de specs van de PlayStation 5. Hij is voornamelijk onder de indruk van de SSD van Sony’s console en hoe de audio werkt. Echter blijft hij nog steeds blij met de keuze die zijzelf voor de Xbox Series X gemaakt hebben.

Het idee van Microsoft voor de next-gen console was om de sterkste console te bouwen en daarin is men dan ook in geslaagd.

De Xbox Series X en de PlayStation 5 worden dit najaar verwacht.