Plan de perfecte overval met de Peaky Blinders videogame

Peaky Blinders: Mastermind is een nieuwe puzzelgame die aankomende zomer op zo’n beetje elk platform te spelen is.

Het kon haast niet uitblijven dat de populaire serie, die mede dankzij Netflix een enorme boost aan populariteit heeft gekregen, zou gaan worden vertaald in een game. De nieuwe game is gemaakt door FuturLab en wordt uitgegeven door Curve Digital. In deze game volg je de dialogen van Tommy Shelby waarin hij van plan is om de beste overval te plannen die je maar kunt bedenken, de zogenaamde ‘Soldiers Minute’.

Vanaf een bovenaanzicht beweeg je steeds maar met één personage door de omgeving waarmee je een bepaald stuk van de ‘puzzel’ in beweging moet krijgen. Onderaan het scherm bevindt zich een tijdlijn waarmee de tijd kan worden verschoven om de juiste tijd voor de overval te plannen. Je moet zorgen voor een gestroomlijnde operatie door alle karakters op het juiste moment die actie te laten uitvoeren die jij ze hebt gegeven. Alleen dan kan de operatie slagen. Naast het plannen van een overval zal de game ook missies hebben waarbij je uit de gevangenis moet ontsnappen.

Zie hier de trailer: