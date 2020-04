PC Gaming Show keert op 6 juni terug

De PC Gaming Show, die normaal gesproken tijdens de E3 gehouden zou worden, zal alsnog in juni plaatsvinden.

Tijdens de PC Gaming Show toont nieuws games, nog nooit eerder vertoonde gameplay en aankondigingen van de grootste en ‘interessantste ontwikkelaars’ van pc-games. De persconferentie maakt overigens deel uit van een ‘hele dag aan presentaties op Twitch en andere platformen’.

Wat die andere presentaties zijn, is op het moment van schrijven niet bekend. Zodra we daar meer over horen, laten we dat uiteraard weten.