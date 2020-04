Patch Animal Crossing: New Horizons verlaagt droprate eieren

Animal Crossing: New Horizons houdt graag events voor haar spelers. Zo is het rond Pasen logisch dat je eieren in de game kan vinden. Echter zijn niet alle spelers daar blij mee.

Een aantal heeft namelijk hun irritatie uitgesproken over de te hoge droprate van deze eieren. Het is zelfs zo erg dat andere activiteiten, zoals vissen of ballonnen uit de lucht schieten, hierdoor belemmerd worden. Andere items die spelers zouden willen worden constant in de weg gezeten door het vinden van deze paaseieren.

Uitgever Nintendo heeft hier gelukkig naar geluisterd. Zij zullen een patch uitbrengen die de droprate van de eieren omlaag brengt. Aankomende zondag begint Pasen, dus tot dan zal je ze in ieder geval kunnen verzamelen.