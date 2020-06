Pacman komt als DLC in Minecraft

Mojang heeft een nieuwe video vrijgegeven waarin ze hebben laten zien dat Pacman als een DLC in Minecraft komt.

In 2020 wordt Pacman alweer 40 jaar oud. Om dit te vieren heeft Mojang studio’s deze epische crossover geregeld. Spelers kruipen in de huid van Pacman en moeten vervolgens 10 levels voltooien in classic arcade style. Als dit eenmaal is gelukt, krijgt de speler een kans om alle creativiteit in zich te gebruiken om nieuwe levels te maken.

Pacman is beschikbaar in de Minecraft store waar je vervolgens meer info hebt over deze geweldige crossover.

Wat vinden jullie hiervan. Kwam deze crossover onverwachts bij jullie. Of hadden jullie het al verwacht?